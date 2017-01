Łk 2, 16-21 Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu.

Maryja uczy nas, że nie wolno „surfować” po życiu. Aby być mądrym, trzeba rozważać w sercu, zastanawiać się nad tym, co przeżywamy. Gdy patrzymy do tyłu, na to, co minęło, widzimy, że Bóg był z nami w różnych chwilach i prowadził za rękę.

